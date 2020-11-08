21 tescilli kilisesi bulunan Başköy turizme açılmak istiyor - Son Dakika

21 tescilli kilisesi bulunan Başköy turizme açılmak istiyor
08.11.2020 14:28
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı olan ve sınırlarında 21 tane kilise bulunan Başköy köyü turizme açılmak istiyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı olan ve sınırlarında 21 tane kilise bulunan Başköy köyü turizme açılmak istiyor.
Yeşilhisar ilçesine bağlı olan ve Rumların ilk yerleşim yeri olan Başköy köyü muhtarı Yusuf Tuncer, "Eski Kapadokya bölgesinde bulunan köyümüzün daha önceki ismi Potamia olarak geçiyor. Biri büyük olmak üzere 21 tane tescilli kilisemiz var. Buraların restore edilmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
İki vadi arasında bulunan Başköy'ün Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rum köyü olduğu ve Potamia olarak adlandırıldığını söyleyen Tuncer, köydeki büyük kiliseye o zamanlarda çevre köylerden doe insanların gelerek ibadet ettiklerini söyledi. - KAYSERİ
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