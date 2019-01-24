21 Türk Sanatçıdan Londra'da 'Birlik ve Kaynaşma' Sergisi
1 saat önce
TÜRKİYE'NİN Londra Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından 21 Türk sanatçının eserlerinden seçilerek açılan sergi, 48 sanat eserinden oluşuyor ve 22 Şubat tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TÜRKİYE'NİN Londra
Başkonsolosluğu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından 21 Türk sanatçının eserlerinden seçilerek açılan sergi, 48 sanat eserinden oluşuyor ve 22 Şubat tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Londra şehir merkezindeki 10 Maple Street adresinde yer alan serginin açılışına Başkonsolos Çınar
Ergin, eşi Deniz Ergin, Konsolos Mert Sav, Londra YEE Direktörü Dr. Mehmet Karakuş
, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Londra YEE Direktörü Karakuş, serginin kahramanlarının hiç şüphesiz eserleri ile bu sergiye katılan sanatçılar olduğunu belirterek "Bu serüven, sayın başkonsolosomuzun fikrini bizlere açmasıyla başladı ve bugün kıymetli sanatçılarımızın eserleri Londra'da tüm sanatseverlerin beğenisine sunulmuş oldu. Amacımız sizleri bir araya getirmek, tanış olmanıza katkı sağlamak, tecrübelerinizi birbirinizle paylaşabilmeniz için bir ortam oluşturmaktı. Ümit ediyoruz bu niyetler başarı ile taçlanacacaktır. Bu güzellikleri bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz" dedi.
BU BİR YARIŞMA DEĞİLDİR Birleşik Krallık
'ta yaşayan ve toplumsal hayatın her kulvarında yoğun faaliyette bulunan canlı bir Türk toplumu bulunduğunu ifade eden Başkosolos Ergin de "Bu sanat sergisi ile toplumumuzun üyelerini bir araya getirmeyi istedik. Bu sergi bir yarışma değildir. Amacımız sanatla uğraşan ancak eserlerini sergileme imkanı bulamayan vatandaşlarımıza bir imkan yaratmak, amatör sanatçılarımızı teşvik ederken onların profesyonel sanatçılarımızdan ilham almalarına vesile olmak ve böylelikle toplumumuz arasındaki dayanışmaya katkı sağlamaktır. İçindeki dayanışma ve birliktelik ruhu kuvvetlendikçe, toplumumuzun Birleşik Krallık'taki görünürlüğü ve etkinliği de artıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:50
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Ölümü Ünlü İsimleri Yasa Boğdu
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
Fenerbahçe'nin Anlaştığı Victor Moses İstanbul'a Geldi