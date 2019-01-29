Son Dakika Haberleri: 21 Ülkeden 70 Ressam Adana'yı Resmetti

21 Ülkeden 70 Ressam Adana'yı Resmetti

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

21 Ülkeden 70 Ressam Adana'yı Resmetti, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'da üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nın önemli katkıları olduğunu belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda tuvale yansıyan Adana resimlerinin bulunduğu serginin açılışını gerçekleştirdi.

Küatörlüğünü Prof. Dr. Birsen Çeken'in üstlendiği serginin açılışına eşi Zeynep Sözlü ile birlikte katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 21 ülkeden 70 ressamın katıldığı çalıştayın ev sahipliğini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Adana, Türkiye'nin Türk Dünyası'na açılan kapısı. Adana, huzurun, refahın, sanatın, sporun şehri. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı bunun en güzel kanıtı" dedi.

Başkan Sözlü'nün konuşmalarının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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