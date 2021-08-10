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21 ülkeden tiyatro sanatçıları Maltepe'de bir araya geldi - Son Dakika

21 ülkeden tiyatro sanatçıları Maltepe'de bir araya geldi

10.08.2021 11:23
21 ülkeden tiyatro sanatçıları Maltepe'de bir araya geldi, System.String[]

Maltepe Belediyesi'nce desteklenen, tiyatro aracılığı ile ülkeler arası dostluğu, diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin (Eurasia Theatre Association) 2021 yılı birinci Genel Kurul Toplantısı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

'Önyargılardan kurtulmak için tiyatro önemli bir araçtır'

Maltepe'de 6 Ağustos'ta birincisi düzenlenen Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin Genel Kurul Toplantısı, 8 Ağustos'ta sona erdi.. Tiyatronun önemini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tiyatro önyargılardan kurtulmak için önemli bir araçtır, bin derde devadır" ifadelerini kullandı. Birlik Başkanı Kniga da 'Tiyatro diplomasisi'ne vurgu yaptı. Genel Kurul toplantısı açılışını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yaptığı Avrasya Tiyatrolar Birliği, toplantıdan çıkan sonuç bildirgesini yayınladı. Bildirgeden uluslararası bir tiyatro festivali düzenlenmesi ile çeşitli etkinlik kararları alındı.

6-8 Ağustos tarihlerindeki toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 10 gündür devam eden orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek"Çok talihsiz bir dönemde burada buluşuyoruz. Bugün İspanya'dan Kazakistan'a kadar Avrupa'dan, Asya'dan gelen tiyatro dostlarını saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz cayır cayır yanıyor.300 yıllıkağaçlarımız yanıyor.Birlik Başkanı Aleksandr Kniga'nın da vurguladığı 'tiyatro diplomasisi' üzerinden insanlığa sevgi, dostluk mesajı vermeniz, burada buluşmanız bizi memnun etti." dedi.

'TİYATRO BİN DERDE DEVA'

Tiyatronun bin derde deva olduğuna işaret eden Başkan Kılıç, "Tiyatro belki bedenimizdeki hastalıklardan kurtulmamıza sebep olmayabilir ama beynimizin içindeki hastalıklardan ve önyargılardan kurtulmak için çok önemli bir araçtır. İyilik, dostluk, sevgi, barışı kendisine ilke edinen, bunları insanlara aşılamak için sahne alan dostlarımız güldürürken düşündürerek insanlara yol göstermeye çaba gösterirler." şeklinde devam etti. Geçmişi milattan önceye dayanan, Yunanistan'dan, Mısır'dan dünyaya yayılan tiyatro diplomasisinin, Ortaçağ'da kendisini yönetmeye kalkan kiliselere de başkaldırı olarak ortaya çıktığını ifade eden Kılıç, "Acıdır ki günümüzde de ülkemizde birileri tiyatrolarımızı kapatıyor. Tiyatrolarımızın sesinin çıkmaması için birçok engeller koyuyor ama inanıyorum ki Avrasya Tiyatrolar Birliği'nde bir araya gelendeğerli yol arkadaşlarımızın, Türkiye'deki dostlarımıza ve arkadaşlarımıza,dünyanın birçok yerinde bu dalda mücadele eden kurum ve kuruluşlara bir nebze olsun nefes olacağını düşünüyorum." dedi.

DAHA İYİ BİR NESİL İÇİN TİYATRO

Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Ukrayna Kherson Devlet Tiyatrosu Direktörü Oleksandr Kniga ise,pandemiden dolayı zor günleri yaşadıklarını ifade ederek "Bugün bir masa etrafında görüşüyoruz. Umuyorum ki birbirimizi yakından tanıyacağız. Herkesi tiyatro diplomasisi etrafında buluşmaya çağırıyorum. Birliğin kurulmasına, yaşamasına büyük destek veren Ali Kılıç'a teşekkür ediyorum." diye konuştu. Zaman zaman politik sebeplerle sıkıntılar yaşadıklarını belirten Kniga, Maltepe'de karşılaştığı ortamdan çok mutlu olduğunu, burada kendisini farklı ülkelerden ama benzer düşüncelere sahip insanlar arasında bulduğunu söyledi. Beş çocuk babası Kniga, bugünün çocuklarının çok zeki, belki kendisinden bile zeki olduğunu vurgularken, "Çocuklara ne kadar erken yaşlarda güzellikler içeren tiyatroları, müzikalleri gösterebilirsek, o kadar daha iyi insan olma ihtimalini arttırırız, daha iyi bir nesle sahip oluruz." diyerek tiyatro ile erken yaşta tanışmanın önemine dikkat çekti.

ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER KONUŞULDU

21 üyeli birliğin toplantısına pandemiden dolayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kazakistan, Kosova, Ukrayna, Gürcistan, Fransa, İspanya, Özbekistan, Portekiz, Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden 15 temsilci katıldı.

2019 yılında yedi kurucu ülkenin imzaladığı protokolle hayata geçen ve Maltepe Belediyesi'nin desteklediği Avrasya Tiyatrolar Birliği (Eurasia Theatre Association-ETA), ilk genel meclis toplantısı sona erdi. Üye sayısını 21'e çıkaran ETA temsilcileri,Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde buluşarak üç gün boyunca ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler üzerinde konuştu.

12 MADDELİK SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

Avrasya Tiyatrolar Birliği'nin ilk genel meclisi sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde şu kararlar alındı:

1-ETA bünyesindeki tiyatrolar, aralarında yönetmen, oyuncu ve teknisyen değişimi yapacak.

2-ETA bünyesindeki tiyatrolar, birlikte ortak projeler geliştirecek ve bu projelere katılım sağlayacak.

3- ETA bünyesindeki tiyatrolar, aralarında öğrenci değişimi düzenleyecek.

4- Üye tiyatrolar, ETA etkinlikleri içerisinde ustalık dersleri ve atölyeler düzenleyecek.

5- ETA bünyesindeki tiyatrolar, düzenli olarak aralarında uluslararası bir tiyatro festivali düzenleyecek.

6-Üye tiyatrolar, tanıtım, geliştirme, birbirlerini kültürel ve yapısal olarak anlama amaçlı olarak diğer tiyatrolara geziler düzenleyecek.

7-Bir web sitesi yayınlanacak ve bütün üye tiyatroların bilgilerinin de yer alacağı bir online platform oluşturulacak.

8- Üye tiyatrolar, resmi enstitülerle ETA odaklı irtibata geçecek ve bu irtibatların sonuçlarını paylaşacak.

9- ETA bünyesindeki tiyatrolar, poster ve broşür gibi medyalarda ETA logosunu kullanacak. Yerel kurallar sebebiyle, logonun kullanılamadığı durumlarda olası farklı yöntemlerle ETA'nın görünürlüğü sağlanmaya çalışılacak.

10- Üye tiyatrolar, çalışma alanlarında birer ETA ofisi açacak.

11-Üye tiyatrolar arasında öğrenci ve eğitimcilerin de yer alacağı düzenli tiyatro kampları düzenlenecek.

12-Kuruluş Komitesi'nin adı Yönetim Kurulu olarak değiştirilecek. Rui Madeira, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Maltepe Belediyesi, Avrasya, Maltepe, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 21 ülkeden tiyatro sanatçıları Maltepe'de bir araya geldi - Son Dakika


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