21 ülkeden uzmanlar sanal konferansta buluştu - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar, evlerinden katıldıkları bir sanal konferans düzenlediler. 30 oturumun gerçekleştiği konferansa, 350'nin üzerinde mezun katıldı.

Korona günlerinde tüm dünya evinde kalıyor. Dijital araçlarla birlikte evlerinden işlerini çözmeye hatta sosyalleşmeye çalışıyorlar. Bu dönemde tüm etkinlikler dururken, 2021 sonuna kadar sosyal mesafenin devam edeceği ve bu süre içerisinde de etkinliklerin olmayacağını birçok uzman belirtiyor.

Bu dönemde, dünyanın dört bir yanına dağılmış ODTÜlü endüstri mühendisliği mezunları hem bilgi paylaşımında bulunmak hem de sosyalleşmek adına 12 saatlik sanal bir etkinlik tasarladılar.

Etkinlik saat 11: 00'da 'çocuklar özel' yayınıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından, paralel oturumlarla etkinlik devam etti. Dünyanın farklı yerlerinden ama evlerinden bağlanan konuşmacılar, 350'nin üzerinde katılımcıya kendi uzmanlık alanları ve korona süreci ile ilgili sunumlar, paneller gerçekleştirdiler.

Etkinlikte akademisyenler, iş insanları, girişimciler, üst yöneticiler, şirket CEO'ları, danışmanlar dışında son sınıf öğrencilerin de yer aldığı konferans tam 12 saat sürdü.

(İHA)