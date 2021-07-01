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21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi - Son Dakika

21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi

01.07.2021 14:49
21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi, System.String[]

ACE of M.I.C.E. ve GastroShow 2021 bünyesinde 21 ülkeyi temsil eden başkonsoloslar ve diplomatlar Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin lezzetlerini deneyimlemek amacıyla bir araya geldi.

ACE of M.I.C.E. ve GastroShow 2021 bünyesinde 21 ülkeyi temsil eden başkonsoloslar ve diplomatlar Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin lezzetlerini deneyimlemek amacıyla bir araya geldi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, ACE of M.I.C.E. fuarı ile birlikte düzenlenen GastroShow 2021 etkinliği bünyesinde, TÜRSAB'ın ev sahipliğinde 21 ülkeyi temsil eden başkonsoloslar ve diplomatların katılımlarıyla Swissotel the Bosphorus'da, Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı lezzetlerin tanıtıldığı bir öğle yemeği programı gerçekleştirildi.

Programa, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Kanada, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Güney Kore, İran, Moğolistan, Polonya, İsviçre, Özbekistan, Ukrayna, Venezuela ve Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosları ile diplomatlarının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, turizm sektör örgütlerinin başkanları ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaşanılan sürecin kendilerine, sıkıntıların sınır tanımadığını ve bu sıkıntıların ancak dayanışma ile aşılabileceğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gelecek ve barış için turizm önemli fırsatlar sunuyor. Biz turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak görmüyoruz. Turizmin ekonominin çok daha ötesinde anlamlar barındırdığına; farklı kültürlere sahip insanların birbirini daha iyi ve yakından tanımasına vesile olduğuna, toplumları birbirine yakınlaştırarak barış köprülerinin kurulmasına olanak sağladığına inanıyoruz. Dünyada birçok insan, yeni coğrafyalar keşfetmenin, yeni insanlar tanımanın yanı sıra daha önce tatmadığı yemekleri tatmak deneyimlemediği mutfakları tanımak için de seyahat ediyor. Turizmin farklı kültürleri buluşturan yönüyle gastronomideki gelişimi de destekleyen bir alan olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Son yıllarda dünyada farklı mutfak kültürlerinin bir araya getirilerek sentezlendiği füzyon mutfağının giderek ön plana çıkmasına da turizm çok önemli bir zemin oluşturuyor."

12 bin yıllık tarihi geçmişi ile 13 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve bu yönüyle Anadolu'nun kültürel zenginliği ve çeşitliliğini yansıtan Türk mutfağının, İzmir'den Gaziantep'e, Hatay'dan Kayseri'ye, Ankara'dan Bursa'ya, Erzurum'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin her bir köşesinde gastronomi açısından hazine değerinde lezzetler sunduğunu aktaran Bağlıkaya, "Bu hafta, TÜRSAB olarak stratejik partneri olduğumuz MICE sektörünün en önemli etkinliklerinden olan ACE of M.I.C.E. fuarı çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, programda Türkiye'nin 7 bölgesinden özel tatlar sunduklarını ve Türk mutfağı ile ilgili bilgileri paylaşmak istediklerini anlatarak, "Burada birlikte olmaktan onur duyduğumuz kıymetli misyon temsilcilerimizin pek çoğunun ülke mutfaklarından lezzetleri geçtiğimiz yıllarda tatma olanağı bulduk. Bu deneyimler, ülkelerin kültürlerini tanıma noktasında da son derece yararlı oldu. Yemek organizasyonumuzun da inanıyorum ki değerli diplomatların ülkemiz mutfağını ve kültürünü daha yakından tanıması açısından önemli bir fırsat sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB olarak Türkiye'nin gastronomi zenginliğini çeşitli etkinliklerle dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini aktaran Bağlıkaya, programa katılan başkonsolos ve diplomatları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle İzmir Valiliği ve İzmir Ticaret Odası'nın destekleriyle uzun yıllar başarılı bir şekilde düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarına davet etti.

21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi
21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi
21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi
21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi
21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi

Swissotel, Bosphorus, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 21 ülkenin başkonsolosu ve diplomatları Türkiye'nin lezzetlerini deneyimledi - Son Dakika


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