21 ÜLKENİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLARI TÜRSAB'IN YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

ACE of M.I.C.E. fuarı ile birlikte düzenlenen GastroShow 2021 etkinliği bünyesinde, TÜRSAB'ın ev sahipliğinde 21 ülkeyi temsil eden başkonsoloslar ve diplomatların katılımlarıyla Swissotel The Bosphorus'da, Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı lezzetlerin sunulduğu, deneyimlendiği ve tanıtıldığı bir öğle yemeği programı gerçekleşti.

Yemeğe Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Kanada, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Güney Kore, İran, Moğolistan, Polonya, İsviçre, Özbekistan, Ukrayna, Venezuela ve Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosları ile diplomatlarının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri, Turizm Sektör Örgütlerinin başkanları ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Programda bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Yaşadığımız süreç bize, sıkıntıların sınır tanımadığını ve bu sıkıntıların ancak dayanışma ile aşılabileceğini gösterdi. Sürdürülebilir bir gelecek ve barış için turizm önemli fırsatlar sunuyor. Biz turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak görmüyoruz. Turizmin ekonominin çok daha ötesinde anlamlar barındırdığına; farklı kültürlere sahip insanların birbirini daha iyi ve yakından tanımasına vesile olduğuna, toplumları birbirine yakınlaştırarak barış köprülerinin kurulmasına olanak sağladığına inanıyoruz. Dünyada birçok insan, yeni coğrafyalar keşfetmenin, yeni insanlar tanımanın yanı sıra daha önce tatmadığı yemekleri tatmak deneyimlemediği mutfakları tanımak içinde seyahat ediyor. Turizmin farklı kültürleri buluşturan yönüyle gastronomideki gelişimi de destekleyen bir alan olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Son yıllarda dünyada farklı mutfak kültürlerinin bir araya getirilerek sentezlendiği füzyon mutfağının giderek ön plana çıkmasına da turizm çok önemli bir zemin oluşturuyor. dedi.

'GASTRONOMİ İNSAN İLİŞKİLERİNİN BİR SOFRA ETRAFINDA PERÇİNLENDİĞİ ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR ÖGESİDİR.'

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya konuşmasını şöyle sürdürdü 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile 13 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve bu yönüyle Anadolu'nun kültürel zenginliği ve çeşitliliğini yansıtan Türk mutfağı, İzmir'den Gaziantep'e, Hatay'dan Kayseri'ye, Ankara'dan Bursa'ya, Erzurum'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin her bir köşesinde gastronomi açısından hazine değerinde lezzetler sunuyor. Bu hafta, TÜRSAB olarak stratejik partneri olduğumuz MICE sektörünün en önemli etkinliklerinden olan ACE of M.I.C.E. fuarı çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Bugün bitecek olan bu fuarda GastroShow etkinliği de düzenleniyor. Biz de sizlere bu çerçevede Türkiye'nin 7 bölgesinden özel tatlar sunmak ve sizlerle Türk mutfağı ile ilgili bilgileri paylaşmak istedik. Burada birlikte olmaktan onur duyduğumuz kıymetli misyon temsilcilerimizin pek çoğunun ülke mutfaklarından lezzetleri geçtiğimiz yıllarda tatma olanağı bulduk. Bu deneyimler, ülkelerin kültürlerini tanıma noktasında da son derece yararlı oldu. Bugünkü yemek organizasyonu da inanıyorum ki değerli diplomatların ülkemiz mutfağını ve kültürünü daha yakından tanıması açısından önemli bir fırsat sunacak.