Son Dakika Haberleri: 21 ülkenin ressamları Olimpos'da buluşacak
Son Dakika Güncel 21 ülkenin ressamları Olimpos'da buluşacak

21 ülkenin ressamları Olimpos'da buluşacak

52 dakika önce

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları tarafından Antalya'da 1. Posta Sanatı Olimpos Sergisi düzenlenecek.

21 ülkenin ressamları Olimpos'da buluşacak, System.String[]

Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları tarafından Antalya'da 1. Posta Sanatı Olimpos Sergisi düzenlenecek.

Kumluca ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek sergiye, 21 ülkeden 31'i yabancı 129 ressam katılacak. 19 Ekim'de açılacak sergi, 25 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi Küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ada Ülkesi Sanatçıları olarak sanatın birçok alanında etkinlik düzenlediklerini, 1. Posta Sanatı Olimpos Sergisi'nde ise ressamları bir araya getireceklerini söyledi.

Sanatla ülkeler arasında dostluk bağı oluşturduklarına dikkati çeken Yıldırım, "Sanat milliyetine, ırkına, dinine bakmaksızın tüm insanları kucaklayan evrensel bir dil. Kültürler arası işbirliği noktasında dünya literatürüne girmiş en güzel akım. Sanatçılar kendi ülkelerinin kültürlerini eserleriyle sergileyecek. Güzel bir etkinlik olacak." dedi.

Sanatı geçmiş ve gelecek arasında kurulan en güzel köprü olarak nitelendiren Yıldırım, sanatın farklı kültürlerdeki insanları güçlü bir şekilde bağladığını ifade etti.

Yıldırım, Olimpos ve serbest olmak üzere iki temada gerçekleştirilecek eserlerin sergide yer alacağını belirtti.

Olimpos, Kumluca, Antalya, Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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