21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

6 saat önce

Edirne'de düzenlenecek 21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı.

21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı, System.String[]

Edirne'de düzenlenecek 21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteği ile gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları "tfsfonayliyarismalar.org" internet adresi üzerinden yapılacak.

Son katılım tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak belirlenen yarışmanın sonuçları, 1 Haziran'da belediye ve TFSF'nin internet sitelerinden açıklanacak.

Yarışmada birinci olan eser sahibine 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin lira, belediye özel ödülünü kazanan eser sahibine ise 3 bin lira ödül verilecek.

İlk üçe girenler aynı zamanda TFSF'den altın, gümüş ve bronz madalya alacak.

Sergilenmeye değer görülen eserlerin sahiplerine de fotoğraf başına 300'er lira verilecek.

Kırkpınar, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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