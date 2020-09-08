"21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" jürisi belirlendi - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin belgesel ve fotoğraf yarışması jürisi belli oldu.

Bu yıl "Kent hafızası" yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek festivalin Ertuğrul Karslıoğlu başkanlığındaki "belgesel yarışması profesyonel" kategori jürisinde Andreas Treske, Eyüp Boz, Hakan Aytekin ve Murat Tolga Şen yer alacak.

"Belgesel yarışması" ön jürisinde ise Akif Kaya, Eren Uğur, Esra Bayhan, Göksel Tuzun, Mehmet Köprü ve Nesli Özalp Tuncer olacak.

Bahriye Kabadayı Dal başkanlığındaki "belgesel yarışması amatör" kategori jürisinde Fırat Sayıcı ve Şenol Çöm, Müjgan Özkan Taner başkanlığındaki "belgesel yarışması serbest" kategori jürisinde Abdurrahman Öner ile Özcan Gürbüz yer alacak.

Kağan Olguntürk başkanlığındaki "belgesel film yapım destek yarışması" jürisinde Semra Güzel Korver ve Aytekin Aytekin bulunacak.

Festivalin Hakan Öge başkanlığındaki "fotoğraf yarışması" jürisinde ise Cemil Belder, Hüseyin Karataş, Serdar Darendeliler ve Yusuf Sevinçli değerlendirme yapacak.