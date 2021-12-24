21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali sona erdi - Son Dakika

Antalya'da 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Antalya Piyano Festivali" ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar konseriyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konser öncesi Akbar sahnede, genç keman sanatçısı Elif Eroğlu ve piyanist Nil Göksel'i ağırladı.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarılar elde eden genç yetenekler kısa konser verdi.

Akbar konserde, Türk ve eski Sovyetler Birliği kökenli beste ve uyarlamalarından oluşan 20 eserini seslendirdi.

Akbar, konser sırasında yaptığı konuşmada, sanatsal ve kültürel faaliyetleri ön plana çıkaran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Sanatın Antalya'da özel bir yeri olduğunu ifade eden Akbar, "Sizlere konsere gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu konser sizlerin enerjisiyle benim için çok özel olacak. Bugün için özel bir repertuar hazırladım. Türkiye'de diğer illere nazaran en çok Rus vatandaşı Antalya'da yaşıyor. Ben Sovyetler Birliği'nde büyümüş bir çocuk olduğum için bizlerin paylaştığı çok güzel eserlerimiz var. Bu konserimde Türk ve Sovyet kültüründen eserler seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz." diye konuştu.

Konserin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akbar, Eroğlu ve Göksel'e plaket ve çiçek takdim etti.