Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Cemile" adlı tiyatro oyunu sahneye koyuldu.
Oyun, Ortahisar ilçesinde bulunan Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.
Özbekistan'dan Berdakh Karakalpak Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosunca sahnelenen oyunun yönetmenliğini Markhabay Usenov yaptı.
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı romanından uyarlanan oyun, hayat dolu güzel bir kadının, İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen hikayesini anlatıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde ' Cemile' oyunu sahnelendi - Son Dakika