Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı (2)
Son Dakika Kültür Sanat 21. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı (2) - Son Dakika

21. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı (2)

6 saat önce

Tunus'ta düzenlenen 21'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başkent Tunus'taki Kültür Merkezinde yapılan açılış töreniyle başladı.

Tunus'ta düzenlenen 21'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başkent Tunus'taki Kültür Merkezinde yapılan açılış töreniyle başladı. Bu yıl 110 eserin sahneleneceği festivale ev sahibi Tunus'un 25 eserle katılacak.

21. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı (2)

Tunus, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:31 Kaynak: AA
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