21. Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başladı (2)
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Tunus'ta düzenlenen 21'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başkent Tunus'taki Kültür Merkezinde yapılan açılış töreniyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:31 Kaynak: AA
Tunus'ta düzenlenen 21'inci Uluslararası Kartaca Tiyatro Festivali başkent Tunus'taki Kültür Merkezinde yapılan açılış töreniyle başladı. Bu yıl 110 eserin sahneleneceği festivale ev sahibi Tunus'un 25 eserle katılacak.
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