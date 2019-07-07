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21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali

20 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Hadise ve Murat Boz konser verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Hadise ve Murat Boz konser verdi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde, ilk olarak Hadise sahne aldı.
Yaklaşık 2 saat şarkılarını seslendiren Hadise'ye hayranları yoğun ilgi gösterdi. Hadise'nin ardından sahne alan Murat Boz, albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşları coşturdu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hadise ve Murat Boz'a çeşitli hediyeler verdi.
Şarkıcı Murat Boz, memleketi Ereğli'de konser vermekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.
Bu arada, "Sevgi Barış Dostluk Ödülü" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.
Belediye Başkanı Posbıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na ödülünü ve beratını takdim etti.
Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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