Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali
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21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe konser verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe konser verdi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde, ilk olarak Koray Avcı sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Koray Avcı'ya hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Koray Avcı'nın ardından sahne alan Yıldız Tilbe, albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara neşeli anlar yaşattı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe'ye çeşitli hediyeler verdi.
Kalabalık nedeniyle çocuklarını kaybeden bazı anne ve babalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu. Belediye hoparlörlerinden kaybolan çocuklara ilişkin bilgiler verildi.
Konser alanında fenalık geçiren bazı vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
sbıyık, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe'ye çeşitli hediyeler verdi.
Kalabalık nedeniyle çocuklarını kaybeden bazı anne ve babalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu. Belediye hoparlörlerinden kaybolan çocuklara ilişkin bilgiler verildi.
Konser alanında fenalık geçiren bazı vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:38 Kaynak: AA
Sanat festivali, Yıldız Tilbe, Koray Avcı, Güncel
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