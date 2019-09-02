Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali
Son Dakika Güncel Haber

21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali

9 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "Barana Gecesi" düzenlendi.

21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "Barana Gecesi" düzenlendi.

Balıkesir ve Dursunbey'in kültürünü tüm dünyada sergileyen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası temsili listesine alınan "Barana Geceleri", vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dursunbeyli ilçesine özgü 200 yıllık geçmişe sahip "Barana Gecesi" izleyenlere neşeli saatler yaşattı. Barana ekibi sahnede türküler söyleyerek yöreye ait çeşitli oyunlar sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliği, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Sanat festivali, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman
Erdoğan talimat vermişti! Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü Son Dakika: Metin Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:01:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]