21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında "Barana Gecesi" düzenlendi.

Balıkesir ve Dursunbey'in kültürünü tüm dünyada sergileyen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası temsili listesine alınan "Barana Geceleri", vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dursunbeyli ilçesine özgü 200 yıllık geçmişe sahip "Barana Gecesi" izleyenlere neşeli saatler yaşattı. Barana ekibi sahnede türküler söyleyerek yöreye ait çeşitli oyunlar sergiledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliği, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.