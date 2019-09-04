Son Dakika Haberleri: 21. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali
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21. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali

2 saat önce

Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali", İlyas Yalçıntaş konseriyle sona erdi.

21. Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]

Sındırgı ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali", İlyas Yalçıntaş konseriyle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konserde önce yerel sanatçılar sahne aldı. Daha sonra, festivale destek veren sponsorlara Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından birer plaket verildi.

Bunun ardından sahneye çıkan İlyas Yalçıntaş, Sındırgılılara keyifli anlar yaşattı. Sanatçının şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.

Yalçıntaş, kendisini sevenleriyle buluşturan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkür etti.

Sanat festivali, Sındırgı, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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