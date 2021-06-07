21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupa Almanya'nın

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Almanya, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek kupanın 3. kez sahibi oldu.

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Almanya ile Portekiz, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 49. dakikada Lukas Nmecha Almanya'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 90 dakikada başka gol olmayınca Panzerler şampiyonluğu elde etti. Almanya, 2009 ve 2017 yıllarında da kupayı müzesine götürmüştü. - İSTANBUL