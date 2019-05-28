21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa sahibini buluyor
1 saat önce
21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa müsabakası yarın oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:29 Kaynak: AA
21 Yaş Altı Futbol
Ligi Süper Kupa
müsabakası yarın oynanacak.
Süper Kupa'da 2018-2019 sezonu 21 Yaş Altı Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray
ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor
karşı karşıya gelecek. Kocaeli
Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan
yönetecek.
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