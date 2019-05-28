Son Dakika Haberleri: 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa sahibini buluyor

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa sahibini buluyor

1 saat önce

21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa müsabakası yarın oynanacak.

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa sahibini buluyor, System.String[]
21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa müsabakası yarın oynanacak.
Süper Kupa'da 2018-2019 sezonu 21 Yaş Altı Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:29 Kaynak: AA
Galatasaray, Futbol, Süper Kupa, Spor
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