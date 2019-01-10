21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı Avusturya'da
1 saat önce
21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya'da yarın başlayacak Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'na katılacak.
21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya
'da yarın başlayacak Avrupa
Salon Hokey Şampiyonası'na katılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye
, başkent Viyana
'daki organizasyonda Rusya
, Polonya
ve İtalya
ile mücadele edecek.
Milliler yarın Rusya ve İtalya, 12 Ocak Cumartesi günü de Polonya ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:44 Kaynak: AA
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