Son Dakika Haberleri: 21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı Avusturya'da

21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı Avusturya'da

1 saat önce

21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya'da yarın başlayacak Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'na katılacak.

21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı Avusturya'da, System.String[]
21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya'da yarın başlayacak Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'na katılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Viyana'daki organizasyonda Rusya, Polonya ve İtalya ile mücadele edecek.

Milliler yarın Rusya ve İtalya, 12 Ocak Cumartesi günü de Polonya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Avusturya, Spor
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