21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı Beşinci Oldu
1 saat önce
21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenen Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda beşincilik elde etti.
21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya
'da düzenlenen Avrupa
Salon Hokey Şampiyonası'nda beşincilik elde etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye
, başkent Viyana
'daki şampiyonanın grup maçlarında Rusya
'yı 2-1 yenerken, İtalya
ve Polonya
'ya ise 3-2'lik skorlarla yenildi.
Bu sonuçların ardından play-out grubuna kalan Türkiye, Belarus
ve Hırvatistan
'ın rakibi oldu.
Ay-yıldızlılar, play-out grubunda Belarus'a 4-3, Hırvatistan'a da 9-3 üstünlük sağlayarak organizasyonu beşinci sırada tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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