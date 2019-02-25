Son Dakika Haberleri: 21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Ertelendi

21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Ertelendi

2 saat önce

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken derbi, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi.

21 Yaş Altı Ligi'ndeki Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Ertelendi, System.String[]
21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken derbi, olumsuz hava koşullarının neden olduğu saha şartları sebebiyle ertelendi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki sahada, saat 12.00'de başlaması planlanan mücadelenin, olumsuz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ligde Beşiktaş'ın 46, Fenerbahçe'nin ise 39 puanı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Spor
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