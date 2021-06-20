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21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar - Son Dakika

21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar

20.06.2021 07:29
21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar, System.String[]

Pandeminin de etkisiyle hızla büyüyen dijital oyun sektörü yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Pandeminin de etkisiyle hızla büyüyen dijital oyun sektörü yatırımcıların ilgisini çekiyor. Üç arkadaşın; Tugay Alyıldız, Mehveş Altay ve Melih Gündoğdu'nun 2019'da kurduğu mobil oyun girişimi Veloxia da kısa süre önce 3 milyon dolar yatırım aldı. Geliştirdikleri stratejik savaş oyunu Space Colony: Idle 1 milyon indirmeye ulaştı ve şirket San Francisco'da düzenlenen Game Developers Conference'a (Oyun Kurucuları Konferansı) bu yıl Türkiye'den davet edilen tek oyun firması. Veloxia'nın CEO'su Tugay Alyıldız sorularımızı cevapladı.

Bir oyun şirketi kurmaya nasıl karar verdiniz?

Melih ve ben 10 yıldır tanıs¸ıyoruz, lisedeyken Warcraft: DotA oynarken tanıştık. İkimiz de İTÜ'yü ve aynı bo¨lu¨mu¨ kazanınca c¸ok yakın arkadas¸ olduk. Mehves¸'le de aynı okuldaydık ama  4'üncü sınıfta okul dıs¸ı bir kariyer etkinliğinde tanıştık. Okul biterken Google, McKinsey gibi c¸okuluslu şirketlerin yurtdıs¸ı ofislerinden aldıgˆımız teklifleri geri çevirip giris¸imci olmaya karar verdik. Sekto¨ru¨n yu¨ksek bu¨yu¨me hızı, u¨c¸u¨mu¨zu¨n de oyun tasarımına ve psikolojik altyapılarına duydugˆumuz ilgi bizi oyunlarda buluşturdu.

Neden mobil için bir oyun tasarlamayı tercih ettiniz? Bu işin geleceği tamamen burada mı artık?

Mehves¸'in mobil tecru¨besi ve bu segmentin hızlı bu¨yu¨mesi sebebiyle mobil oyunlara odaklandık.

Space Colony: Idle nasıl gelişti?

Biz 2019'un haziran ayında kurulduk, üç ayda ekibi kurup oyun gelis¸tirmeye bas¸ladık.Benzeri birkac¸ oyunun ortak o¨zelliklerini c¸alıs¸ıp eksik yaptıklarını du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨mu¨z konularda iyiles¸tirmeye giderek u¨ru¨nu¨mu¨zu¨ Şubat 2020'de ortaya c¸ıkardık.

Aldığınız 3 milyon dolar yatırımı nasıl kullanacaksınız?

Şirket ic¸i ku¨ltu¨ru¨mu¨zu¨ kapsayıcılık ve c¸es¸itliligˆe inanarak olus¸turduk. Üç farklı kıtada yas¸ayan, bes¸ farklı milletten olus¸an ekibimiz 20 kis¸iyi gec¸ti. Bu fon sayesinde ekibimizi hem Tu¨rkiye hem de yurtdıs¸ında genis¸letmeyi hedefliyoruz.

OYUN SEKTÖRÜ YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

Yeni bir oyun üzerinde çalışıyormuşsunuz. Bu da bir stratejik savaş oyunu olacak sanırım. 'League of Legends' gibi popüler oyunlarla kendi oyununuzu karşılaştırsanız, neler söylersiniz?

Bas¸arılı MOBA (stratejik savaş)  oyunlarının arkasında üç temel kriter var. Kullanıcıların oynadıkları oyunu bırakıp bu yeni oyunu tercih etmelerini sağlayacak es¸siz o¨zellikler sunmak; denge, rekabet gibi o¨zellikleri eksiksiz yerine getirmek ve hedef kitleyle oyunun sanatsal yo¨nu¨nu¨n uyumlu olması. Bizim gelis¸tirmekte oldugˆumuz oyun bu üç o¨zellik ac¸ısından da o¨ne c¸ıkacak derecede. Ayrıca PC oyunlarının yu¨ksek karmas¸ıklıgˆını, mobilin gerektirdigˆi basitlik ve kullanıcı dostu olma gibi o¨zelliklerle en iyi s¸ekilde harmanlıyor.

21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar

Pandemi süreci hem yerel hem küresel dijital oyun sektörünü nasıl etkiledi?

Bu süreçten en iyi etkilenen sekto¨rlerden biri s¸u¨phesiz ki dijital oyun sekto¨ru¨. ABD, C¸in ve Avrupa u¨lkelerinde cirolar yüzde 30 büyüdü. İnsanların mobil platformlarda eskiye nazaran daha c¸ok vakit gec¸irmesi, egˆlence harcamalarını gerc¸ek hayat yerine dijital oyunlara yo¨nlendirmesi, kullanıcı bas¸ına geliri ve karlılıgˆı ciddi o¨lc¸u¨de arttırdı.

İyi bir oyun geliştirici olmak için sizce hangi eğitimleri almak gerekiyor?

İTÜ İşletme Mu¨hendisligˆi programı teknik proje yo¨netimi, inovasyon liderligˆi, s¸irket ve su¨rec¸ tasarımı gibi birc¸ok konuda iyi bir altyapı sagˆlıyor. Ayrıca not ortalamasına ve derslere katılmaya o¨nem vermemis¸ u¨c¸ kurucunun adına konus¸ayım: İs¸ hayatının gerektirdiği yetkinliklerin, okul dıs¸ı faaliyetler ve okul yıllarında tanıs¸ılan insanlardan geldigˆini fark ettigˆimiz ic¸in erken yaşlarda bu alanlara odaklandık. Oyun gelis¸tirme o¨zelindeyse, tasarımsal ve sanatsal teorik bilgilerin, yaygın kullanılan dil ve yazılımların o¨gˆrenilmesi faydalı olacaktır.

UYKU VE BESLENME BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Sürekli bilgisayar başındayken sağlığınıza dikkat edebiliyor musunuz?

Biz sağlıklı yaşam ve hem verimli hem de yeterince uyuma konularıyla çok ilgiliyiz. Ben 10 yıldır düzenli spor yapıyorum, Mehveş yurtdışında derece almış bir yüzücü, Melih de küçük yaştan beri yüzmeyle ilgileniyor. Herkesin bireysel gelişimi kadar uyku düzeni ve beslenme de Veloxia'da ekip olarak önemsediğimiz konulardan.

AZ ZAMANDA ÇOK İŞ ÜRETTİK

Meraklılarına hangi oyun kanallarını tavsiye edersiniz?

YouTube u¨zerinden Game Developers Conference (GDC) ve Game Makers Toolkit adlı kanalları takip etmelerini o¨nerebilirim. Her ikisi de oyun tasarlama ve gelis¸tirme u¨zerine c¸ok faydalı ic¸erikler. GDC her yaz San Francisco'da du¨zenlenen du¨nyanın en bu¨yu¨k oyun gelis¸tiricileri konferansı. Bu yıl Tu¨rkiye'den sadece Veloxia davet edildi. Konus¸macı olarak, kısa su¨rede ve ku¨c¸u¨k bir ekiple nasıl bu kadar c¸ok is¸ u¨rettigˆimizden bahsedeceğim.

21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar

Veloxia, ilk oyununu dokuz ayda geliştirdi.

21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 21 yaşında oyun şirketi kurdular, 3 milyon dolar yatırım aldılar - Son Dakika Magazin


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