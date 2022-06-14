Çakan'ın kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Erzurum 'a geldiği iddia edildi. Talihsiz gencin sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu.

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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