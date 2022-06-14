21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu

14.06.2022 18:18
21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu

Erzurum'da Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu. 21 yaşındaki genç yapılan ilk müdahale sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakan 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti. Ayrıca Çakan'ın aracında fare zehri de bulundu.

Dün sabaha karşı saat 06.00 sularında meydana gelen olayda E-80 karayolu üzerinde bulunan Atatürk Üniversitesine ait ormanlık alanın yanında park edilmiş halde duran 34 EHF 621 plakalı araç içerisinde başından vurulmuş bir erkek bulundu. Talihsiz gencin 21 yaşındaki Adem Çakan olduğu anlaşıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çakan, ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti. Haberi alan yakınları yasa boğuldu.

KIZ ARKADAŞI İLE KAVGA ETMİŞ

Çakan'ın kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Erzurum'a geldiği iddia edildi. Talihsiz gencin sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu.

Öte yandan Çakan'ın aracında fare zehri de bulundu.

21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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