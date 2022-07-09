21 YAŞINDAKİ BURAK, ALEV ALAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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21 YAŞINDAKİ BURAK, ALEV ALAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ

09.07.2022 14:10
21 YAŞINDAKİ BURAK, ALEV ALAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Burak Taşdemir (21) kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Burak Taşdemir (21) kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek tarlaya savruldu. Yangın çıkan araçta sıkışan Taşdemir, yanarak hayatını kaybetti.

Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp geri dönmek için 43 FH 186 plakalı otomobille yola çıktı. Taşdemir, Hisarcık-Simav karayolunun 3'ncü kilometresine geldiğinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak tarlaya savrulan araç alev alırken, Taşdemir sürücü bölümüne sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Araç sürücü Taşdemir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Burak Taşdemir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 YAŞINDAKİ BURAK, ALEV ALAN OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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