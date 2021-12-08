21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇ ALT GEÇİT MERDİVENLERİNE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı

DOĞUM GÜNÜ ÖLÜM GÜNÜ OLDU

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi. Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.