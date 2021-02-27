21 yaşındaki genç iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 21 yaşındaki bir şahıs, iş yerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 6376. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kendisinden haber alınamayan Müslüm Yılmaz'ın(21) yakınları çalıştığı iş yerine geldi. İçeri girdiklerinde Müslüm Yılmaz'ı kablo ile boruya asılmış halde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ