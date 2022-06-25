21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti! Katil eski kız arkadaşının babası çıktı - Son Dakika
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21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti! Katil eski kız arkadaşının babası çıktı

25.06.2022 14:53

Ümraniye'de 3 ay önce saldırıya uğrayan ve kalbinden bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katilinin eski sevgilisinin babası olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili baba ile eski kız arkadaşıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli baba Hasan G. "Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası kaydedilirken, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ İLDE OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu belirledi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan G.'nin işlediğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. 21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı

TAKSİYLE MAKTULUN EVİNİN OLDUĞU YERE GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin sorguları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Serkan G., Müge G. ve Erdem E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturması sonucu olayın faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduğu evin olduğu bölgeye gittiğini belirlendi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan cinayet anı, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sakin bir şekilde Batuhan Kurt'un karşısından yürüyen şüphelinin bir anda bıçağını çıkararak genci bıçakladığı ardından kaçtığı görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan G. tutuklanırken, kızı Esmanur G., onun annesi Zuhal G. ve Erkan G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti! Katil eski kız arkadaşının babası çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti! Katil eski kız arkadaşının babası çıktı - Son Dakika
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