21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor - Son Dakika

21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor

21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Berna Çiftçi, kafatası problemi ve el ile ayak parmakları yapışık dünyaya geldi.

21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Berna Çiftçi, kafatası problemi ve el ile ayak parmakları yapışık dünyaya geldi. Gözleri de dışarıda olan Çiftçi, 12 operasyon geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadı. Yaşıtları gibi güzel görünmek isteyen Çiftçi, yetkililerden kendisine ulaşacak yardım elini bekliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi İskan Evleri semtinde oturan 21 yaşındaki Berna Çiftçi, doğuştan engelli olarak hayata gözlerin açtı. El ile ayak parmakları yapışık ve kafatasında problem olan Çiftçi, 12 kez ameliyat geçirdi. Maddi durumları olmadığı için ameliyatlarının devamını getiremeyen aile, şimdilerde omuz kayması yaşayan ve geceleri sancıdan uyuyamayan kızlarına yardım edilmesini bekliyor.

"Ben bir babayım, yüreğim yanıyor"

Emekli maaşıyla kızının ameliyatlarını yapamadığını belirten baba Mahmut çiftçi kızının sancılarının kendisinin yüreğini yaktığını söyledi. Çiftçi, "Kızım Berna Çiftçi 21 yaşında doğuştan engelli, kafası yayılıyordu ve gözü dışarıdaydı. Elleri ve ayakları yapışıktı, doktora götürdük onlar da kızımın büyümesi gerektiğini 6 yaşlarında müdahale edebileceklerini söyledi. Kızımı Ankara'ya götürdüm, ameliyat ettim. Beyni ameliyat ettik, açtılar gözü dışarıdaydı içeri aldılar. Bir yıl sonra bir kez daha beyinden ameliyat etmeleri gerektiğini söylediler, Ankara'da tekrar ameliyat ettiler beyinden fakat gözü tekrar dışarı aldılar. Şimdilerde ise ayakları ve omuzundan dolayı gece uyuyamıyor. Dirsek kapakları dönük, omzunun düz olması için onların düzelmesi gerekiyor. Ameliyat etmediğimiz sürece omuzları aşağı doru inerek sancı yapıyor. Maddi durumumuz olmadığı için, bugünlere kaldı. Şimdiye kadar 12 ameliyat geçirdi, maddi durumum yok tedavi edemiyorum. Ben bir babayım yüreğim yanıyor, kızıma yardım edilmesini ve tedavi yapılmasını acı çekmemesini istiyorum" dedi.

"Güzel görünmek istiyorum"

21 yaşındaki Berna Çiftçi ise girdiği ortamlarda güzel görünmek istediğini bunun için tedavisi yapılması gerektiğini belirterek, acılarının geçmesi için yardım beklediğini söyledi.

Diyarbakır, Bağlar, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:22:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]