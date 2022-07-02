21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

02.07.2022 20:09

Mersin'de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e kontrolden çıkan hafif ticari araç çarptı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda M.Ş.K. adlı kadının kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı.

DUVAR İLE ARAÇ ARASINA SIKIŞTI

Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü M.Ş.K. gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Gürses'in, üzerine hızla gelen araçtan kaçmaya çalışırken, duvarla arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

YORUMLAR
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Seyir halindeki araç kurşunlandı Seyir halindeki araç kurşunlandı
Kaynak: DHA

82 Evler Mahallesi, Tragger, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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