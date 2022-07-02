Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda M.Ş.K. adlı kadının kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı.
Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.Ş.K. gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Gürses'in, üzerine hızla gelen araçtan kaçmaya çalışırken, duvarla arasında sıkıştığı anlar yer aldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika