Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

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