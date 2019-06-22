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21 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

37 dakika önce

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

21 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sultanhisar'dan Nazilli'ye doğru motosikleti ile yola çıkan 21 yaşındaki Mustafa Can Akdoğan motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Akdoğan çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akdoğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Nazilli, Aydın, Sultanhisar, 3. Sayfa
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