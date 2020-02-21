21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu - Son Dakika

21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu

16 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu.

21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki gencin cansız bedeni mağarada bulundu.


Olay, Pamukkale ilçesi Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban Cengiz D., doğal mağaralardan birinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ardından şahsa seslenen Cengiz D. yine yanıt alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Ardından kimlik tespit çalışması başlatan jandarma şahsın 21 yaşındaki Umut Zeki Şen olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Jandarma, Denizli, Eymir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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