21 Yaşındaki Gençten 5 Gündür Haber Alınamıyor
47 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde babasından harçlık aldıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde babasından harçlık aldıktan sonra kaybolan 21 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Dokurcun
Mahallesi'nde yakınlarının yanında kalan Oğuzhan Yavuz, 7 Ocak günü Taşkesti
'de çalışan babasının yanına gitti. Babasından harçlık alan Yavuz, akşam Taşkesti'de kalan babasının ve Dokurcun'da kaldığı yakınlarının evine dönmedi. Yavuz'a ulaşamayan ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bir süre sara hastalığı ve psikolojik tedavi gören Oğuzhan Yavuz'un bulunması için ailesi yardım bekliyor.
Aile, çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:34 Kaynak: İHA
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