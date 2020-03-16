21 yaşındaki İspanyol antrenör Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya'da Atletico Portada Alta Futbol Kulübü, antrenörlerinden 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



Çocuk takımına antrenörlük yapan Garcia'nın pazar akşamı Malaga kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.