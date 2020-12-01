21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: "Ben yattım, nasıl 21 yıl var" - Son Dakika

21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: "Ben yattım, nasıl 21 yıl var"

01.12.2020 10:13

Mersin'de 8 dosyadan hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, simit satarken yakalandı.

Mersin'de 8 dosyadan hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, simit satarken yakalandı. Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Arandığını biliyor muydun" sorusuna, "Nereden bileyim" diyen zanlı, "Ben yattım, nasıl 21 yıl var" diye sordu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamda, muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, 2 yaralama, 2 ateşli silah kanununa muhalefet gibi 8 dosyadan 21 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin Aşçı'yı (35) simit satarken yakalayarak gözaltına aldı.

"Ben yattım, nasıl 21 yıl var"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı "Arandığını biliyor muydun" sorusuna "Nereden bileyim" diyen şahıs, "Sen ne diyorsun Allah aşkına. Ben yattım, nasıl 21 yıl var. Bu cezadan haberim yok, nereden bileyim. Suçları işlemiş olabilirim. Hapis cezasından hiçbir bilgim yok. Simit satarken yakalandım" dedi. - MERSİN

21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: Ben yattım, nasıl 21 yıl var
21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: Ben yattım, nasıl 21 yıl var
21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: Ben yattım, nasıl 21 yıl var
21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: Ben yattım, nasıl 21 yıl var

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 yıl hapis cezası bulunan zanlıdan ilginç çıkış: 'Ben yattım, nasıl 21 yıl var' - Son Dakika


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