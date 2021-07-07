21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve timin etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma veya sağlama' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan Menteşe İlçesi Esençay Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen M.Ç. isimli şahıs JASAT Timi ve Menteşe-Göktepe Jandarma karakol ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA