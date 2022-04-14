21 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası ile aranan firari, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 21 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası ile aranan N. T. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA