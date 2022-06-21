21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı

21.06.2022 13:34

21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandıVAN Van'da 21 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı

VAN Van'da 21 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması, süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce titizlikle yapılan sokak çalışmaları sonucunda; 'hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranması olan ve hakkında 21 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

YORUMLAR
500
Son dakika! 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı Son dakika! 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
19:01 Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
18:08 Gıda krizi için Türkiye devrede! İstanbul'da zirve yapılacak
18:05 Fenerbahçe, Artem Dzyuba ile anlaştı! Futbolcunun 2.5 milyon eurodan fazla maaş alacağı öne sürüldü
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 19:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: 21 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement