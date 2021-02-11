21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

11.02.2021 09:37

ADANA'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Emir Ç. (35), polisin takibi sonucu yakalandı.

ADANA'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Emir Ç. (35), polisin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan Emir Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Emir Ç.'nin izini süren polis, hükümlünün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Emir Ç., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Emir Ç. yakalandı. Emir Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
10:18 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
10:21 Aleyna Tilki'nin annesinden 'Sana talibim' diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
10:17 Aleyna Tilki'nin annesinden "Sana talibim" diyen takipçisine cevap: Üçüncü çocuğa ihtiyacım yok
10:11 Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi
10:07 Avrupa'ya gitme hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan
10:08 13 yıl sonra ilk kez Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı
10:07 Listede Türkiye'nin hiçbir kenti yok! Dünyadaki 10 şehirden en yaşanılabilir olanı Viyana oldu
10:04 Son Dakika! 13 yıl sonra Türkiye ve Mısır arasında büyükelçi ataması
10:03 Dünyanın en yaşanılır 10 şehri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 10:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: 21 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement