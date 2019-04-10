Son Dakika Haberleri: 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

50 dakika önce

ŞANLIURFA'da, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, arkadaşının evinde yakalandı.

21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, arkadaşının evinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında hakkında 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'yaralama' gibi 11 ayrı suçtan yakalama kararı ile 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet D.'nin kentte olduğu belirlendi. Şüphelinin bir arkadaşının evinde gizlendiği belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Ahmet D., yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Şanlurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:51 Kaynak: DHA
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