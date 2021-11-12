21 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (48), saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 farklı suçtan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki bir evde saklandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, adrese operasyon düzenleyerek M.Y.?yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Kaynak: DHA
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