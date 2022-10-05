21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı

05.10.2022 13:13
21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, hakkında 10 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olan firari Emrah Uzundal, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, hakkında 10 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olan firari Emrah Uzundal, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salavatlı Mahallesi'ne yol kontrolü gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Emrah Uzundal'ın, yapılan kimlik sorgulamasında, 10 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Jandarma karakoluna götürülen Emrah Uzundal, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Sultanhisar, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 yıl hapisle aranıyordu; yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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