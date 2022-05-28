21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU - Son Dakika
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21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU

28.05.2022 14:04

KAYSERİ'de, 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu değerlendirilen kemikler ile içinde kimliğinin bulunduğu çanta, 10 metre derinliğindeki kuyuda bulundu.

KAYSERİ'de, 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a (47) ait olduğu değerlendirilen kemikler ile içinde kimliğinin bulunduğu çanta, 10 metre derinliğindeki kuyuda bulundu. Polis, öldürüldüğü düşünülen Kavak'ın cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu. Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede besicilik yapan Mehmet Karakaş, "Ben, itfaiye ve polis ekiplerini görüp yanlarına gittiğimde ceset olduğunu öğrendim. Bana 'çok yaklaşma' dediler. Oradaki polis 21 yıllık bir ceset olduğunu bildiklerini söyledi. İtfaiyeyle kuyuya inildi. Cesedin kemikleri kalmış. Ayşe Kavak'a ait bir cesetmiş. Çantasından kimliği çıktı. 2-3 tane erkek tespihi vardı. Yine bazı özel eşyalar vardı. Bunlar çıktı. Polis, bütün delilleri toplayıp götürdü" diye konuştu. (DHA)

21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU
21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU
21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU
21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU

YORUMLAR
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21 yıl önce kaybolan Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu 21 yıl önce kaybolan Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu Bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu Bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar
Kaynak: DHA

Toros Dağları, İtfaiye, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 21 YIL ÖNCE KAYBOLAN AYŞE'YE AİT KEMİKLER, KUYUDA BULUNDU - Son Dakika


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