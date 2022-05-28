21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu - Son Dakika
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21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu

28.05.2022 15:07
21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 21 yıl önce kaybolan 47 yaşındaki Ayşe Kavak'a ait kemikler ile içinde kimliğinin bulunduğu çanta, 10 metre derinliğindeki kuyuda ortaya çıktı. Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu. Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çobanın ihbarı polisi harekete geçirdi! 21 yıl önce kaybolan Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu

"ÇANTADA 2-3 TANE ERKEK TESPİHİ VARDI"

Bölgede besicilik yapan Mehmet Karakaş, "Ben, itfaiye ve polis ekiplerini görüp yanlarına gittiğimde ceset olduğunu öğrendim. Bana 'Çok yaklaşma' dediler. Oradaki polis 21 yıllık bir ceset olduğunu bildiklerini söyledi. İtfaiyeyle kuyuya inildi. Cesedin kemikleri kalmış. Ayşe Kavak'a ait bir cesetmiş. Çantasından kimliği çıktı. 2-3 tane erkek tespihi vardı. Yine bazı özel eşyalar vardı. Bunlar çıktı. Polis, bütün delilleri toplayıp götürdü" diye konuştu.

Çobanın ihbarı polisi harekete geçirdi! 21 yıl önce kaybolan Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
Çobanın ihbarı polisi harekete geçirdi! 21 yıl önce kaybolan Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
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Bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu Bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar
Kaynak: DHA

Toros Dağları, İtfaiye, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu - Son Dakika
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