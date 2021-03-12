21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti - Son Dakika

21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti

12.03.2021 10:57
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti, System.String[]

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Baykan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Baykan ilçesinde incelemelerde bulundu. Yıllar sonra vatandaşlarla tekrar görüşen Vali Hacıbektaşoğlu duygu dolu anlar yaşadı.

İlk olarak Baykan ilçesine bağlı Yarımca köyünü ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Kaymakam Mehmet Tunç ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yarımca Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbbktaşoğlu, askeri yetkililerden güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Köy ilkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıtarak toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köylülere sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Yarımca köyünün ardından Kasımlı köyüne geçen Vali Hacıbektaşoğlu, köy okulunu ziyaret etti. Sınıfları gezen Vali Hacıbektaşoğlu, burada da çocuklara oyuncak dağıttı. Köylülerin köy yolunun standardının yükseltilmesi, örnek köy olma, şehitliğin yapılması ve gençlere yönelik halı saha ve benzeri sosyal alanların yapılması yönündeki taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, bunların imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini söyledi. Kasımlı köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Çelikli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra ilçeye bağlı Atabağı beldesine geçti. Burada Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, encümen üyeleri ve muhtarlar ile köylüler tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, belediye hizmet binasına geçti. Vali Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Lale'den beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, belde yolunun 4 kilometrelik bölümünün bozuk olduğunu ifade ederek, yolun standardının yükseltilmesini istedi. Liseye ihtiyaç duyduklarını belirten Lale, okulun yapımı için 5 dönümlük bir arazi temin ettiklerini kaydetti. Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile telefonla görüşen Vali Hacıbektaşoğlu, beldenin liseye ihtiyacı olduğunu belirterek, işlemlerin hızlandırılması talimatını verdi. Başkan Lale'yi kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, beldenin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği vereceğini söyledi.

Yıllar önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi vali olarak gezmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Yıllar sonra Yarımca, Kasımlı köyleri ile Atabağı beldesini gezdim. Vatandaşlarımla görüşme imkanı buldum. Duygulu anlar yaşadım. Ancak hepsinin yıllar içinde geliştiğini ve büyüdüğünü görmek beni mutlu etti" dedi.

Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, ziyaret anısına Vali Hacıbektaşoğlu ile gezisinde kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'e Türk bayrağı takdim etti. - SİİRT

21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti
21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti

Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Baykan, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi bu kez vali olarak ziyaret etti - Son Dakika


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