21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

02.06.2022 14:08

21 yıl önce öldürülmüştü.

21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

KOCAELİ - Kocaeli'de 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen eri öldüren iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 30 Haziran 2001 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o tarihte asker olan Kasım Aydın, dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın'ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl yaptıkları operasyonla Hidayet İ.'yi gözaltına aldı. Hidayet İ. ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli Tamer

K.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Hidayet İ. de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet İ., Tamer K. ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Tamer K., Hidayet İ.'nin çelişkili ifadesi sebebiyle yargılandığını söyleyerek, beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı Aydın Can, sunduğu mütalaasında, sanıkların Kasım Aydın'ı başına demirle vurup yaraladıktan sonra boğduklarının sabit olduğunu kaydetti. Savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı süre talep talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

YORUMLAR
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21 yıl önce öldürülmüştü, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Üsküdar sahilinde başına saçma isabet eden savcının yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı Üsküdar sahilinde başına saçma isabet eden savcının yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yıl önce öldürülmüştü... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika


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