Üye Girişi
21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi - Son Dakika

21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi

15.02.2022 12:59

- 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi Kocaeli'de 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

- 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi

KOCAELİ - Kocaeli'de 21 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, maktul ile sanıkların olay tarihinde kullandıkları telefonların incelenmesini ve olay günü gitmiş oldukları güzergahların da harita üzerinden gösterilmesi için rapor hazırlanmasını istedi.

Olay, 30 Haziran 2001 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o tarihte asker olan Kasım Aydın dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın'ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kasım Aydın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl yaptıkları operasyon ile H.İ.'yi gözaltına aldı. H.İ. ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli T.K.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. H.İ. de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"Çelişkili ifadeler nedeniyle tutukluyum"

Haklarında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya; taraf avukatları, tutuklu sanıklardan H.İ. ve T.K. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen H.İ.; ailesinin ve kendisinin zor durumda olduğunu, 1 yıldır tutuklu bulunduğunu, 20 sene önce olan olayın delillerini karartma gibi bir durumun olmadığını söyleyerek, tahliyesini talep etti. Diğer sanık T.K. ise H.İ.'nin verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle yargılandığını söyleyerek, beraatini istedi.

Rapor istendi

Mahkeme heyeti; maktulün ve sanıkların kullandığı telefonların incelenmesini, olay tarihinde ve sonrasındaki 3 gün gitmiş oldukları güzergahların da harita üzerinden gösterilmesi için rapor hazırlanmasını istedi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi
21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi
21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi

YORUMLAR
500

Mahkeme, Kocaeli, Harita, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: 21 yıl önce öldürülmüştü, sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement