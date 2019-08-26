Son Dakika Haberleri: 21 yıl önce terör saldırısında yaralanan şahıs gazilik istiyor
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21 yıl önce terör saldırısında yaralanan şahıs gazilik istiyor

51 dakika önce

Mardin'de vatani görevini yaparken terör saldırısında yaralanan Bülent Özçalar, gazi sayılmak istiyor.

21 yıl önce terör saldırısında yaralanan şahıs gazilik istiyor, System.String[]

Mardin'de vatani görevini yaparken terör saldırısında yaralanan Bülent Özçalar, gazi sayılmak istiyor.


Mardin'in Midyat ilçesindeki Kutlubey Karakolu'nda 21 yıl önce vatani görevini yapan Bülent Özçalar, nöbet kulesinde PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı ve yaralandı. Özçalar, tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'e döndü. Geçimini düğünlerde davul çalarak kazanan Özçalar, 2 yıl önce arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbetin ardından gazilik unvanı alabilmek için harekete geçti. Maddi imkanlardan dolayı zor günler geçirdiğini anlatan 5 çocuk babası Özçalar, kendisine gazilik unvanı verilmesini bekliyor.


Olay yeri tutanağına ulaşamadığı için gazilik unvanı alamadığını belirten Özçalar, yetkililerden yardım isteyerek, "Ben 21 yıl önce terör saldırısında yaralandım. Hastanede tedavi gördüm. Tedavi gördüğüme dair belgelerim var. Kutlubey Karakolunda terör saldırısına uğradım. 18 gün hastanede yattım. Benim tutunacak dalım yok. Devletimden bana yardım etmesini istiyorum. Arkadaşlarımın önerisiyle gazilik unvanı alabilmek için uğraşıyorum. Geçimimi düğünlerde davul çalarak sağlıyorum. Benim olay yerinde yaralandığıma dair tutanağa ulaşamadığım için pürüzler çıkıyor. Cumhurbaşkanımızdan bana yardım etmesini bekliyorum" dedi.


Özçalar'ın sorunun çözüme ulaştırılmasını isteyen Malul Gazi Yüzbaşı Hamit Yıldız da, "Vesile olan yapan gibidir. Saygıdeğer devlet büyüklerimizden bu zamana kadar kronikleşmiş şehit ailelerin ve gazilerin mevcut sorunlarını çözdükleri gibi bu durumda olan arkadaşlarımıza da el atacaklarına gönülden inanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ümidimiz, temennimiz bunun üzerine" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kutlubey, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:44 Kaynak: İHA
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