Son Dakika Haberleri: 21 yıl sonra çiçek açtı
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21 yıl sonra çiçek açtı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde ömrü boyunca bir kez çiçeklenen ve bundan sonra kuruyan agave bitkisi, 21 yıl sonra çiçek açtı.

21 yıl sonra çiçek açtı, System.String[]
Beylikdüzü'nde ömrü boyunca bir kez çiçeklenen ve bundan sonra kuruyan agave bitkisi, 21 yıl sonra çiçek açtı.
Beylikdüzü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, bahçedeki 8 agave bitkisinden birinin açtığını Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bildirdi.
Belediye ekipleri, bitkinin bulunduğu noktada inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlar, çiçek açan agave bitkisine ilgi gösterdi.
Peyzaj Mimarı Nesrin Ergün, 1,5 ile 2,5 metre arasında yüksekliği olabilen bitkinin ömrü boyunca bütün yapraklarındaki besinlerini sadece bir çiçek açabilmek için biriktirdiğini belirtti.
"Sabır bitkisi" ve "yüzyıl bitkisi" olarak da bilinen ve Türkiye'de genellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde görülen bitkinin Beylikdüzü'nde de uygun iklim koşullarını bulduğu için yetiştiğini anlatan Ergün, "Site görevlisinden 20 ya da 21 yıl önce bu bitkinin buraya dikildiği öğrendik ve bitkimiz çiçeğini açarak ömrünü tamamlamış olacak." ifadelerini kullandı.
Ana vatanının Meksika olduğu bilinen agave bitkisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor.
Beylikdüzü, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:25 Kaynak: AA
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