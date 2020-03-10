21 yılda bitmeyen dava için Adalet Bakanlığı 52 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

Aydın'da bir vatandaş geciken adalet nedeniyle, adaleti adalete şikayet etti. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra vatandaşı haklı bulan Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, vatandaşa biri 21 bin 600 TL diğeri 31 bin 250 TL olmak üzere toplam 52 bin 850 TL tazminat ödedi. İlginç olayın tarafı olan Ali Çelik isimli Aydınlı vatandaş, Türkiye'de adaletin çok ağır işlediğini söyledi.



Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan Ali Çelik'e 23 Şubat 1999 tarihinde günümüz parası ile 3 bin 712 TL'lik senetli alacağından dolayı hakkında 'Menfi tespit ve senet iptali' davası açıldı. Ali Çelik, davanın bir türlü bitmemesi üzerine 16 yılda karar veremeyen mahkemeden şikayetçi oldu. Çelik, 23 Temmuz 2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, makul sürede yargılama yapılmadığını ve adli yargılama hakkının ihlal edildiğini ileri sürüp, devletten maddi manevi tazminat talep etti.



Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede 16 yıllık süreyi göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul etti. 16 yıldır devam eden yargılama sürecini makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, Ali Çelik adlı vatandaşın 2014/12733 numaralı başvuru ile açtığı davayı 10 Mart 2015 tarihinde karara bağlandı. Oy birliği ile verilen hükümde Ali Çelik'e 21 bin 600 TL tazminat ödenmesine hükmetti.



Dava kapsamında hakkında ikinci bir 'ihkak-ı hak' (Zorla senet alma) davası açılan Ali Çelik, bu davanın da makul sürede bitirilmemesi ve yıllarca sanık olarak yargılanıp kişilik haklarının zedelenmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir dava açtı. 28 Ocak 2015 tarih ve 2015-12870 sayı numaralı başvurusu ile açılan dava dosyası, iş yükü çokluğu nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nden İnsan Hakları Tazminat Komiyonu'na sevk edildi. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu da "AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin uzun yargılama konusundaki yerleşik içtihatları göz önüne alınarak, hakkaniyet ölçüsünde ve takdiren 31 bin 250 TL'nin 6384 sayılı kanunun 7. Maddesi gereğince tazminat olarak ödenmesine" hükmetti. - AYDIN